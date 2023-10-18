Milli yas tatil mi? 3 günlük milli yas okullar tatil mi? Milli yas resmi tatil mi?

Milli yas tatil mi? Milli yas resmi tatil mi? Filistin'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edilecek? Milli yas okullar tatil mi? Gazze'de 500 kişiyi aşkın kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle milli yas ilan edilecek. 3 gün sürecek milli yasta ne olacağı merak konusu oldu. Peki, milli yas tatil mi? Milli yas okullar tatil mi?

Milli yas tatil mi? 3 günlük milli yas okullar tatil mi? Filistin'deki hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı. İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu insanlık dramı yaşandı. En az 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilecek. Peki, milli yas tatil mi? Milli yas resmi tatil mi?

MİLLİ YAS RESMİ TATİL Mİ?

Milli yas resmi tatil değildir. Milli yas süresince okullar ve diğer kurumlar çalışmaya devam eder. Resmi tatil sayılmadığı için işe gidilmeye devam edilir. Milli yas süresince bayraklar yarıya indirilir, eğlence programları ertelenir.

3 GÜN SÜRECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini belirtti.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir ve eğlence programları iptal edilir.

Ulusal yas veya millî yas günlerinde, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yas tutma ve anma etkinlikleri gerçekleştirilir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

EN SON NE ZAMAN MİLLİ YAS İLAN EDİLMİŞTİ?

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmişti.

Bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya çekilmişti.

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