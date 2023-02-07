Milli yas nedir? Milli yas neden ilan edildi? En son milli yas ne zaman ilan edildi?

Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli yas ilan edildi. Bunun ardından vatandaşlar Milli yas ne olduğunu ve en son ne zaman milli yas ilan edildiğini merak ediyorlar. Peki, Milli yas nedir? Milli yas ilan etme yetkisi kime aittir? En son milli yas ne zaman ilan edildi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli yas ilan edildi. Deprem bölgesine bir çok ilden ve ülkelerden yardım göndelerken Tüm yurtta eğitim öğretime ara verildi. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kartalma faaliyetleri devam ediyor. Vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafındanilan edilen Milli Yas nedir? Hangi durulmada milli yas ilan edilir? Sorularının yanıtını araştırıyor.Peki,Milli yas nedir? Milli yas ne anlama gelir? Milli yas hangi durulmada ilan edilir? Detaylar haberimizde...

MİİLİ YAS İLAN EDİLDİĞİNDE NE OLUR?

Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez. Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

MİLLİ YAS NEDİR?

Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir.

MİLLİ YAS İLAN ETME YETKİLİSİ KİME AİTİR?

Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir.

EN SON MİLLİ YAS NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

2016 Atatürk Havalimanı saldırısında hayatını kaybeden insanlar için 29 Haziran 2016 tarihinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir günlük millî yas ilan edilmişti.

MİLLİ YAS NEDEN İLAN EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecek.