Milli yas kaç gün sürecek araştırılmaktadır. Milli yas ne zaman bitecek merak konusu oldu. Peki, Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas kaç gün sürecek? İşte detaylar...

İsrail-Hamas çatışmalarında abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de milli yas ilan edildi. Milli yas ne zaman bitecek sorusu gündeme geldi. Arama motorlarında milli yas kaç gün süreceği sorgulatılıyor. Milli yas hangi gün sona erecek merak konusu oldu. Peki, Milli yas ne zaman bitiyor? Milli yas kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde...

MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTİYOR?

Bombardıman altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi.Bombardıman altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir."

MİLLİ YAS OLUNCA NE OLUYOR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.