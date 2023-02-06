Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Peki, Milli yas ne zaman bitecek? Milli yas kaç gün sürecek? Milli yas hangi gün, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle yedi gün boyunca milli yas ilan edildi. Peki, Milli yas ne zaman bitecek? Milli yas kaç gün sürecek? Milli yas hangi gün, saat kaçta bitecek? Detaylar haberimizde...

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.