Maraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6-12 Şubat tarihleri arası milli yas ilan edilmişti .Milli yasın devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Milli yas ne zaman bitecek? Milli yas devam edecek mi? Deprem bölgesinde son durum ne? İşte kamuoyunun merak ettiği konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 31 bin 974'e yükselirken, yaralı sayısı ise 80 bin 278 oldu. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak açıklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtimiz hafta ilan edilenMilli yas ne zaman biteceği ve devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Milli yas ne zaman bitecek? Milli yas devam edecekmi? Deprem bölgesinde son durum ne? Milli yas nedir? Detaylar haberimizde...

MİLLİ YAS NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'tameydana gelen deprem faciasınedeniyle7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı. Buna göre 6-12 Şubat arsanda uygulanan milli yasınson bulması bekleniyor.

MİLLİ YAS DEVAM EDECEK Mİ?

Milli yasın devam edeceğine dair resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.

MİLLİ YAS NEDİR?

Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM NE?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 974'e yükseldiğini belirtti. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Yaralı sayısı 80 bin 278, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, 'yıkıldı' ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı. Öte yandan 19 bin 300 yaralının ülke genelindeki hastanelerde tedavileri devam ediyor. Bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri depremin8. günde tüm hızıyla devam ediyor.