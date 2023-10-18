"Milli yas işareti emoji var mı, nasıl kopyalanır??" Merak ediliyor. İsrail-Hamas çatışmalarında abluka altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Peki ama Milli yas işareti nedir? İşte detaylar…

MİLLİ YAS İŞARETİ NEDİR? Milli yas işareti emoji var mı, nasıl kopyalanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi. Peki, Milli yas işareti nedir? Milli yas işareti emoji var mı, nasıl kopyalanır? İşte detaylar…

MİLLİ YAS İŞARETİ NEDİR?

İsrail'in dün Gazze'de hastaneyi hedef alan kanlı saldırısında 471 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, Türkiye de harekete geçti. Bombardıman altındaki Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 gün yas ilan edildi.

Bu gelişme sonrası ülkenin her yerinde bayraklar yarıya indirildi, TV'lerde çeşitli görseller ekranlara yerleştirildi.

MİLLİ YAS İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Milli yas işareti, bir ülkenin veya toplumun ulusal yas ilan ettiği dönemlerde kullanılan semboller veya uygulamalardır. Milli yas, genellikle önemli bir ulusal trajedi, felaket veya kayıp sonrasında kutlamaların ve eğlencelerin ertelendiği veya durdurulduğu, toplumsal bir yas dönemini ifade eder. Genellikle bu işaret siyah kurdeledir.

Ulusal yas dönemlerinde, ülkenin bayrakları tamamıyla yarıya iner. Bu, ulusal yasın bir ifadesi ve saygı göstergesidir. Milli yas dönemlerinde planlanmış eğlenceler, festivaller ve kutlamalar iptal edilir veya ertelenir.

Televizyon ve radyo kanalları milli yas sırasında programlarını değiştirebilirler. Örneğin, eğlence programları yerine daha ciddi ve yas uygun programlar yayınlanabilir.: Bazı insanlar milli yas dönemlerinde siyah giyinmeyi tercih ederler. Bu, yasın bir ifadesi ve saygı göstergesi olarak kabul edilir. Milli yas dönemlerinde çeşitli anma törenleri, toplumsal etkinlikler ve toplantılar düzenlenebilir. İnsanlar, milli yas dönemlerinde genellikle ulusal anıtları, mezarları ve anıtları ziyaret ederler.

Bu işaretler ve uygulamalar, toplumun bir trajedi veya ulusal bir kayıp nedeniyle yaşadığı yasa saygı göstermek amacıyla kullanılır. Milli yas dönemleri, genellikle toplumun bir araya gelmesini ve dayanışmayı teşvik eder. Her ülkenin milli yas uygulamaları farklılık gösterebilir ve belirli yas dönemleri özel nedenlere dayanabilir.