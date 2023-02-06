Son dakika gelen haberlere göre, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle yedi gün boyunca milli yas ilan edildi. Bunun akabinde vatandaşlar, Milli yas ilan edilince resmi tatil mi olur? Milli yas olunca ne olur, resmi tatil olacak mı? Milli yas hangi günler olacak? merak etti. İşte detaylar...

Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da can kaybına ve ağır hasara yol açtı. Binin üzerinde insanın ölümüne sebep olan depremlerin ardından yedi gün boyunca milli yas ilan edildi. Peki, Milli yas ilan edilince resmi tatil mi olur? Milli yas olunca ne olur, resmi tatil olacak mı? Milli yas hangi günler olacak? İşte ayrıntılar...

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

MİLLİ YAS MI İLAN EDİLDİ?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.

İşte Erdoğan'ın yaptığı paylaşım;

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE RESMİ TATİL OLUR MU?

Millî yas günlerinde, bayraklar yarıya iner. Uluslararası devletler arasında bayrakların yarıya indirilmesi millî yasa saygının bir ifadesi olarak kabul edilir.

Milli yas ilan edilince resmi tatil olmamaktadır.

MİLLİ (ULUSAL) YAS NEDİR?

Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.