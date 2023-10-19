Filistin'deki hastane saldırısı nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından konu hakkındaki Milli yas hangi günler geçerli olacak? Sorusu gündeme geldi. Peki, Milli yas hangi günler geçerli olacak? Milli yas ne zaman, hangi günlerde geçerlidir?

Milli yas hangi günler geçerli olacak? Milli yas ne zaman, hangi günlerde geçerlidir?

Milli yas hangi günler geçerli olacak? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu insanlık dramı yaşandı. Yaklaşık 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilecek. Peki, Milli yas hangi günler geçerli olacak? Milli yas ne zaman, hangi günlerde geçerlidir?

MİLLİ YAS HANGİ GÜNLER GEÇERLİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinli şehitler için yas ilan edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli yas 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar sürecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıda 500'e yakın kişinin ölmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik; "Sayın cumhurbaşkanımız tarafından 3 gün yas ilan edilecektir. Ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmasının bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır." ifadelerini kullandı.