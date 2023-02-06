Milli yas günlerinde devlet kurumları kapalı mı, açık mı olacak 2023? Milli yas günlerinde hastaneler, bankalar, noterler, belediyeler açık mı?

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle yedi gün boyunca milli yas ilan edildi. Bunun ardından vatandaşlar, Milli yas günlerinde devlet kurumları kapalı mı, açık mı olacak 2023? Milli yas günlerinde hastaneler, bankalar, noterler, eczaneler açık mı, kapalı mı? merak etti. İşte detaylar...

Milli yas günlerinde devlet kurumları kapalı mı olacak açık mı olacak? Milli yas günlerinde bankalar, postaneler, hastaneler, noterler, eczaneler vb. yerler açık mı kapalı mı olur? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Ayrıntılar sizlerle...

MİLLİ YAS MI İLAN EDİLDİ?

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." dedi.

İşte Erdoğan'ın yaptığı paylaşım;

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE RESMİ TATİL OLUR MU?

Millî yas günlerinde, bayraklar yarıya iner. Uluslararası devletler arasında bayrakların yarıya indirilmesi millî yasa saygının bir ifadesi olarak kabul edilir. Milli yas ilan edilince resmi tatil olmamaktadır.

MİLLİ YAS GÜNLERİNDE DEVLET KURUMLARI AÇIK MI KAPALI MI?

Milli yas günlerinde devlet kurumları çalışmaya devam edecek. Fakat bankalar, kargolar vb. yerler açık mı kapalı mı olacak henüz resmi açıklama gelmedi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.