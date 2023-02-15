Milli yas bitti mi? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle merak ediliyordu. Meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Peki, Milli yas bitti mi? Milli yas ne zaman, hangi gün bitecek? Milli yas ne zamana kadar devam ediyor?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem bölgede büyük bir yıkıma neden olurken, şehirde saat 13.24 itibarıyla bu kez Elbistan merkezli 7.6'lık yeni bir deprem daha meydana geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sebebiyle yedi gün boyunca milli yas ilan edildi. Peki, Milli yas bitti mi? Milli yas ne zaman, hangi gün bitecek? Milli yas ne zamana kadar devam ediyor?

MİLLİ YAS BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.Buna göre 13 Şubat 2023 tarihinde milli yas sona erecektir.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.