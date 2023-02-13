Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Vatandaşlar milli yasın bitip bitmediğini merak etti. Peki, Milli yas bitti mi 2023? Milli yas uzatıldı mı, devam edecek mi? Milli yas ne zaman bitecek, uzatılacak mı? İşte detaylar...

Milli yas günlerinde bayraklar yarıya indirilir. İstanbul'daki büyük Türk bayraklarının yarıda olmadığını gören vatandaşlar milli yasın bitip bitmediğini merak ediyor. Peki, Milli yas bitti mi 2023? Milli yas uzatıldı mı, devam edecek mi? Milli yas ne zaman bitecek, uzatılacak mı? İşte ayrıntılar...

MİLLİ YAS NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

MİLLİ YAS BİTTİ Mİ 2023?

Milli yas 12 Şubat 2023 Pazar günü sona erdi. Milli yas 6-12 Şubat 2023 tarihleri arasında olmuştu.

MİLLİ YAS DEVAM EDECEK Mİ?

Milli yas devam edecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat İstanbul'daki bazı büyük Türk bayrakları yukarıya çekilmişti. Bundan dolayı milli yasın sona erdiği düşünülüyor.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.