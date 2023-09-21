Milli voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda, CANLI izle!

Türkiye'nin başarılı A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda büyük bir çıkış yakalıyor. Son olarak Arjantin'i 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, 4 maçta 4 galibiyet elde ederek liderliklerini sürdürdüler. Peki, Milli voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Şimdi ise dikkatler, Filenin Sultanları'nın Brezilya ile oynayacağı kritik maça çevrildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, elemelerde sırasıyla Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, Peru ve Arjantin'i ise 3-1'lik skorlarla geçerek üst üste 19. galibiyetlerini aldı. Bu muazzam başarı, Türkiye'nin voleybol dünyasındaki gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Peki, Milli voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçlarında Türkiye, Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maç 22 Eylül Cuma günü saat 10.00'da gerçekleşecek ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Filenin Sultanları'nın gözü, Brezilya karşılaşmasında. Takımımıza başarılar dilerken, Türkiye'nin voleybol tutkunları bu büyük mücadeleyi heyecanla bekliyor.

FİLENİN SULTANLARI BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda gösterdiği muhteşem performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Porto Riko, Bulgaristan, Peru ve Arjantin'i ardı ardına mağlup ederek 19 galibiyetlik muazzam bir seri yakalayan Filenin Sultanları, şimdi Brezilya ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye'nin voleybol sevdalıları, 22 Eylül Cuma günü saat 10.00'da başlayacak olan bu kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve voleybol tutkunları ekrana kilitlenecek.