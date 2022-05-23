Milli Uzay Programı nedir? Milli Uzay Programı başvurusu nasıl yapılır 2022? Türkiye Uzay Ajansı başvuru şartları nelerdir? Yaş sınırı kaç? - Haberler

Milli Uzay Programı nedir ve Milli Uzay Programı başvuru şartları hakkında detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen ve yaklaşık 3 saat süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Zirvede alınan kararları tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay arenasındaki son hamlesini de kamuoyu ile paylaştı. Milli Uzay Programı nedir? Milli Uzay Programı başvurusu nasıl yapılır 2022? Türkiye Uzay Ajansı başvuru şartları nelerdir? Yaş sınırı kaç?

MİLLİ UZAY PROGRAMI NEDİR?

Milli Uzay Programı, Dünya'daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmış kapsamlı bir projedir.

TÜRKİYE UZAY AJANSI HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal uzay ajansıdır. Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumudur.

13 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliği ile özel bütçeye sahip olarak, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda Millî Uzay Programı hazırlamak, uygulamak ve iş birlikleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Ajans ilk toplantısını 2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirdi. 9 Şubat 2021 tarihinde TUA tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı kamuoyuna tanıtıldı.

MİLLİ UZAY PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli uzay programı hakkında detay veren Erdoğan şöyle konuştu: "Sevgili gençler, uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için yaklaşık 1 yıl önce bu kürsüden milli uzay programımızı açıkladım. Ülkemizin uzay alanındaki hak ve menfaatlerimizi korumak için belirlediğimiz iddialı ama ayakları yere basan 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım. Bugün hedeflerimizden birine yönelik önemli bir duyuru. Artık dünyada siyasi bağımsızlığın teknolojik bağımsızlıktan geçtiğini biliyoruz.

Dünya düzeninin belirleyicisi konumundaki teknolojilerin her alanında proaktif bir Türkiye inşa ediyoruz. Uzay yarışında yer almak lüks değil bir mecburiyettir. Bu salondaki basın mensupları aracılığıyla Bakan arkadaşlarım aracılığıyla birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur.

Evet artık o vakit geldi. Milli uzay programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz."

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

MİLLİ UZAY PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Programa başvuracak adayların 45 yaşından küçük olması gerekiyor. Başvurular arasından iki aday bilim elçisi seçilecek. uzaya.gov.tr resmi sitesinden başvuru şartlarına ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Twitter'dan yapılan paylaşım:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için hazır mısın?

Cumhuriyetimizin 100. yılında, bir Türk vatandaşı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.

Evet, #BuGörevSenin!

Başvuru http://uzaya.gov.tr"

SON BAŞVURU TARİHİ : 23 HAZİRAN 2022

Haberler.com - Gündem