Haberler

Milli takımın maç kadrosunda kimler var? 2026 FIFA Dünya Kupasında A Milli Futbol Takımı maç kadrosu belli oldu mu?

Milli takımın maç kadrosunda kimler var? 2026 FIFA Dünya Kupasında A Milli Futbol Takımı maç kadrosu belli oldu mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki kritik maçlar öncesi aday kadrosu merak konusu oldu. Peki, Milli takımın maç kadrosunda kimler var? 2026 FIFA Dünya Kupasında A Milli Futbol Takımı maç kadrosu belli oldu mu?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Takımın maç kadrosu gündemdeki yerini aldı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıkladığı 28 kişilik listede hem tecrübeli futbolcular hem de milli takım formasıyla ilk kez sahaya çıkacak isimler bulunuyor. Türkiye'nin Bulgaristan ve İspanya karşılaşmalarında sahaya çıkacak futbolcular kimler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BULGARİSTAN, İSPANYA MAÇ KADROSU VE MAÇ DETAYLARI AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik karşılaşmalar öncesi kadrosunu duyurdu. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 28 kişilik aday kadro, hem Bulgaristan hem de İspanya maçları için hazır olacak. Kaleciler, defans, orta saha ve forvet mevkilerinde deneyimli isimlerin yanı sıra ilk kez milli formayı giyecek oyuncular da kadroda yer alıyor.

Milli takımın maç kadrosunda kimler var? 2026 FIFA Dünya Kupasında A Milli Futbol Takımı maç kadrosu belli oldu mu?

KADRODA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Özellikle Aral Şimşir A Milli Takım'a ilk kez davet edilirken, Yusuf Sarı yaklaşık iki yıl aradan sonra kadroya geri döndü. Tüm oyuncular, kamp ve hazırlıklarını Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.

Milli takımın maç kadrosunda kimler var? 2026 FIFA Dünya Kupasında A Milli Futbol Takımı maç kadrosu belli oldu mu?

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI

Tarih: 15 Kasım 2025, Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, Bursa

TÜRKİYE – İSPANYA MAÇI

Tarih: 18 Kasım 2025, Salı

Saat: 22.45 (TSİ)

Yer: La Cartuja Stadyumu, Sevilla

Milliler, her iki maç öncesinde stadyumda kısa yürüyüşler yapacak ve teknik direktör Montella ile birer milli futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. Bu kadro ve programla A Milli Takım, hem Bulgaristan hem de İspanya karşılaşmalarında galibiyet hedefliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.