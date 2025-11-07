Milli takımın maç kadrosunda kimler var? 2026 FIFA Dünya Kupasında A Milli Futbol Takımı maç kadrosu belli oldu mu?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde A Milli Takımın maç kadrosu gündemdeki yerini aldı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıkladığı 28 kişilik listede hem tecrübeli futbolcular hem de milli takım formasıyla ilk kez sahaya çıkacak isimler bulunuyor. Türkiye'nin Bulgaristan ve İspanya karşılaşmalarında sahaya çıkacak futbolcular kimler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BULGARİSTAN, İSPANYA MAÇ KADROSU VE MAÇ DETAYLARI AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik karşılaşmalar öncesi kadrosunu duyurdu. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 28 kişilik aday kadro, hem Bulgaristan hem de İspanya maçları için hazır olacak. Kaleciler, defans, orta saha ve forvet mevkilerinde deneyimli isimlerin yanı sıra ilk kez milli formayı giyecek oyuncular da kadroda yer alıyor.

KADRODA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

Özellikle Aral Şimşir A Milli Takım'a ilk kez davet edilirken, Yusuf Sarı yaklaşık iki yıl aradan sonra kadroya geri döndü. Tüm oyuncular, kamp ve hazırlıklarını Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI

Tarih: 15 Kasım 2025, Cumartesi

Saat: 20.00

Yer: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, Bursa

TÜRKİYE – İSPANYA MAÇI

Tarih: 18 Kasım 2025, Salı

Saat: 22.45 (TSİ)

Yer: La Cartuja Stadyumu, Sevilla

Milliler, her iki maç öncesinde stadyumda kısa yürüyüşler yapacak ve teknik direktör Montella ile birer milli futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. Bu kadro ve programla A Milli Takım, hem Bulgaristan hem de İspanya karşılaşmalarında galibiyet hedefliyor.