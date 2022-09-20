Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın mı olacak? Sergen Yalçın milli takımın başına geçecek mi? Milli takımın hocası kim olacak?

Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın mı olacak? Beşiktaş'ta iki kupa kaldırmasının ardından bir sonraki sezon alınan kötü sonuçların ardından görevinden ayrılan Sergen Yalçın'ın Milli Takımın başına geçeceği yönündeki iddiaların ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın mı olacak? Sergen Yalçın milli takımın başına geçecek mi?

Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Sergen Yalçın'ın, Stefan Kuntz yerine milli takımın başına geçeceği yönündeki iddiaların ardından futbolseverler tarafından en çok merak edilen kişiler arasında yer almakta. Sporseverler konuyla ilgili internette yoğun araştırma yaparken en çok Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın mı olacak? Sergen Yalçın milli takımın başına geçecek mi? sorularını araştırmakta. Konuyla ilgili net cevabı TFF verdi.

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN MI OLACAK?

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına getirileceği iddialarına, TFF'den açıklama geldi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın getirileceği iddialarını yalandı. Altıntop yaptığı açıklamada, "Böyle bir konu yok." dedi.

SERGEN YALÇIN MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde A Spor'a konuşan Sinan Engin, Sergen Yalçın için, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." şeklinde konuşmuştu.