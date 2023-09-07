A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile karşılaşacak. Arama motorlarında ise Milli takım teknik direktörü kim? Türkiye A Milli futbol takımını kim yönetiyor? soruları araştırıldı. İşte merak edilenler...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Euro 2024) D Grubu 5. maçında Eskişehir'de, Ermenistan ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Milli takım teknik direktörü kim? Türkiye A Milli futbol takımını kim yönetiyor? soruları yer alıyor.

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Türkiye A Milli futbol takımını 20 Eylül 2021 tarihinden beridir Stefan Kuntz yönetmektedir.

Ali Sami Bey 26 Ekim 1923'teki Romanya karşılaşması ile Türkiye'nin ilk teknik direktörü olmuştur. Tek seferlik bu görev sonrasında millî takım uzun süre yabancılara emanet edilmiştir. İkinci ve aynı zamanda ilk yabancı teknik direktör olan Billy Hunter'ın döneminde ilk resmî maç oynanarak yine ilk galibiyetler ve yenilgiler gelmiştir. 1948'de geçici olarak takımı yönetmeyi üstlenen federasyon reisi Ulvi Yenal'a dek yabancıların yönettiği takımın başında 1956'da Cihat Arman'la anlaşana dek Türk teknik direktör yer almamıştır. Maçlarda takımı görevlendirilen teknik direktör idare etse de 1950'lere değin kadro seçimi bu iş için görevlendirilen bir "seleksiyon komitesi" tarafından yapılmaktaydı. 1950'lerin başında tartışmaya açılan bu sistem 1956'da Giovanni Varglien'in teknik direktörlüğü döneminde Eşfak Aykaç'ın federasyon tarafından "tek seçici" olarak görevlendirilmesiyle son bulmuştur. Bu usul de ilerleyen yıllarda terk edilerek kadro seçimi tamamen teknik direktöre bırakılmıştır.

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STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Stefan Kuntz (d. 30 Ekim 1962, Neunkirchen), Alman teknik direktör ve santrfor mevkiinde oynamış eski millî futbolcudur. Türkiye millî takımını çalıştırmaktadır. 1962 yılında doğan Kuntz, futbola 8 yaşında Borussia Neunkirchen takımında başladı. 1981'e kadar bu takımın altyapısında yetişen Kuntz, 1980-1981 sezonunda A takıma yükselen Kuntz, 2. Bundesliga'da 1 maç forma giydi. Sezon sonunda Oberliga'ya düştüler. Kuntz, 2 sezon daha bu takımda futbol oynadı. Kariyerine orta saha olarak başlayan Kuntz, forvette oynatılmaya başlayınca kendini gösterdi.

1999'da futbolu bırakan Kuntz, 15 Kasım 1999'da ilk takımı Borussia Neunkirchen tarafından takımın başına getirildi. Sezon sonunda 4. seviye lig olan Oberliga Südwest'te grup birincisi olmayı başardılar ancak play-off'ları geçemeyerek bir üst lig olan Regionalliga'ya çıkamadılar.

2000'de 2. Bundesliga'dan yerel lig Regionalliga Süd'e düşen Karlsruher SC takımının başına geçti. 34 maçta 17 galibiyet 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile lig şampiyonu olarak 2. Bundesliga'ya geri döndüler. 2000-2001 sezonunda ise işler çok parlak gitmedi Karlsruher, son hafta aldığı galibiyetle düşmekten kurtuldu. Yönetim, Kuntz'la devam etme kararı alsa da takım 6 haftada sadece 2 beraberlik alıp, lig sonuna demir atınca Kuntz ile yollar ayrıldı.

Aynı sezonun 27. haftası öncesi Kuntz, ine 2. Bundesliga'da oynayan ve 17. sırada bulunan SV Waldhof Mannheim takımının başına getirildi. 8 maçta sadece 1 galibiyet 2 beraberlik alabilen ekip, sezon sonunda lig sonuncusu olarak küme düştü. Kuntz 2003-04 sezonunda yine 2. Bundesliga ekiplerinden LR Ahlen ile anlaştı. Ancak 12 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan takım lig sonunculuğundan kurtulamayınca Kuntz ile yollar ayrıldı.

Teknik direktörlük kariyerine son veren Kuntz 2005-2006'da Regionnalliga takımı TuS Koblenz'de sportif direktör olarak çalışmaya başladı. Takım lig ikincisi olup, elemelerde başarılı olarak 2. Bundesliga'ya çıkma başarısını gösterdi. Kuntz, 2006'da eski takımı Bochum'a da aynı görev ile geldi. 2008'e dek bu görevini sürdürdü.

8 Nisan 2008'de Kuntz, daha da farklı bir yetki üstlenmeye karar verdi ve K'lautern'in başkanı oldu. 2009-10 sezonu sonunda 2. Bundesliga birincisi olarak Bundesliga'ya geri dönme hakkını kazandı.

Almanya U-21

Ağustos 2016'da uzun bir süre boyunca Almanya 21 yaş altı millî futbol takımıni yöneten Horst Hrubesch'in yerine millî takımın başına getirildi. O zaman kadar bütün maçlarını kazanmış olan Almanya U-21 ile son üç maçı da kazanıp 2017 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Finale çıkan Almanya, finalde İspanya'yı 1-0 yendi. Böylece Kuntz, Almanya U-21'e tarihindeki ikinci Almanya şampiyonluğunu yaşattı.

17 Eylül 2021'de Almanya Futbol Federasyonu, Türkiye ile görüşen Kuntz'un önünü açmak için sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Türkiye

19 Eylül 2021'de Türkiye millî futbol takımı'nın başına geçti. Kuntz yönetimindeki ilk maçta Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Letonya, Cebelitarık, Karadağ maçlarını kazandı ve playoff turuna katıldı. Kuntz yönetimindeki millî takım, Playoff turunun yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenildi ve Dünya Kupası'na katılamadı.

2022-23 UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Kuntz yönetiminde Faroe Adaları, Litvanya, Lüksemburg ve tekrar Litvanya ile oynadığı 4 maçı da kazandı. Üç aylık aranın ardından 22 Eylül'de, Lüksemburg ile oynanan rövanş maçında 3-3 berabere kalındı ve Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi. Ligdeki son maçında Faroe Adaları'na 2-1 kaybeden Türkiye ve Kuntz, eleştirilerin odağı oldu.