TFF'de yapılacak seçimlerde tek aday olan Mehmet Büyükekşi, yeni döneminde Stefan Kuntz ile çalışmayı düşünmüyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Milli Takım teknik direktörü kim olacak? A Milli Futbol takımı yeni teknik direktörü kim? sorularını araştırdı.

Milli Takım teknik direktörü kim olacak? A Milli Futbol takımı yeni teknik direktörü kim? soruları gündemde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 21 Haziran'da yapılacak seçimlere mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, tek aday olarak girecek. Yeni dönemde değişikliğe hazırlanan Büyükekşi, Kuntz ile yolları ayırıp A Milli Takım'ın başına yeni isim getirecek. Peki, Milli Takım teknik direktörü kim olacak? A Milli Futbol takımı yeni teknik direktörü kim?

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

TFF'de yapılacak seçimlerde tek aday olan Mehmet Büyükekşi, yeni döneminde Stefan Kuntz ile çalışmayı düşünmüyor. Alman hocanın koltuğuna en ciddi aday ise Abdullah Avcı. A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona eriyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, yeni dönemde Alman hocanın yerine yerli bir ismi tercih edeceği iddia ediliyor. Kuntz'un koltuğuna en büyük aday ise Abdullah Avcı. İlerleyen günlerde Kuntz ile ilgili kararın resmen açıklanması bekleniyor.

Stefan Kuntz, A Milli Takım'ın başında 18 maça çıktı. Alman hoca yönetimindeki A Milli Takım bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kuntz, ay-yıldızlılarla 2.11 puan ortalaması tutturdu.