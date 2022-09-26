Milli takım teknik direktörü kim? Milli Takımın başında hangi teknik adam var?

Milli takım teknik direktörü kim? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin deplasmanda oynan Faroe Adaları maçından 2-1'lik sonuçla mağlup ayrılması sonrası TFF ve A Milli Takım yönetimine sosyal medyada büyük eleştiriler gelmesine neden oldu. Bu eleştirilerin sonrasında birçok kullanıcı A Milli Takım teknik ekibi ve TFF yetkilisi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Milli takım teknik direktörü kim? Milli Takımın başında hangi teknik adam var?