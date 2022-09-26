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Milli takım teknik direktörü kim? Milli Takımın başında hangi teknik adam var?

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Milli takım teknik direktörü kim? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye'nin deplasmanda oynan Faroe Adaları maçından 2-1'lik sonuçla mağlup ayrılması sonrası TFF ve A Milli Takım yönetimine sosyal medyada büyük eleştiriler gelmesine neden oldu. Bu eleştirilerin sonrasında birçok kullanıcı A Milli Takım teknik ekibi ve TFF yetkilisi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Milli takım teknik direktörü kim? Milli Takımın başında hangi teknik adam var?

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UEFA Avrupa Uluslar Ligi'ni 1. sırada tamamlayan A Milli Türkiye Futbol Takımımızın Lüksemburg ile berabere, Faroe Adalarına ise 2-1 kaybetmesinin ardından futbolseverler A Milli Takım teknik ekibi ve TFF Milli takım yetkilileri ile ilgili araştırma yapmakta. Kullanıcılar konuya ilişkin internette en çok Milli takım teknik direktörü kim? Milli Takımın başında hangi teknik adam var? sorularını araştırıyor. İşte detaylar;

Milli takım teknik direktörü kim? Milli Takımın başında hangi teknik adam var?


MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?


Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğünü, futbolculuk döneminde Beşiktaş'ın da formasını giymiş Alman Teknik adam Stefan Kuntz yapmaktadır.

Milli takım teknik direktörü kim? Milli Takımın başında hangi teknik adam var?


STEFAN KUNTZ KİMDİR?


Stefan Kuntz, 30 Ekim 1962 yılında Neunkirchen, Almanya'da dünyaya gelmiştir. 59 yaşındaki teknik adam, futbolculuk döneminde santrafor mevkinde görev almaktaydı. 1996-1997 sezonunda Beşiktaş formasını da giyen Kuntz, 1999-2000 yılında futbolculuk kariyerine nokta koymuş ve teknik direktörlük kariyerine adım atmıştır.

Stefan Kuntz 19 Eylül 2021 yılında görevden ayrılan Şenol Güneş yerine A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü olmuştur.

Milli takım teknik direktörü kim? Milli Takımın başında hangi teknik adam var?

Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

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