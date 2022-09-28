A Milli Takım'ın, EURO 2024 yolunda muhtemel rakipleri futbolseverler tarafından merakla araştırılmakta. EURO 2024'te ülkemizi temsil edecek olan A Milli Takım'ın rakipleri ise merak konusu. Peki, Milli Takım muhtemel rakipleri kim? Milli Takım Euro 2024 rakipleri belli oldu mu? Euro 2024 muhtemel rakipler!

Milli Takım muhtemel rakipleri kim? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alan konulardan bir tanesi. Arama motorlarında sıklıkla araştırılan sorulardan birisi Milli Takım muhtemel rakipleri kim? oldu.EURO 2024 elemeleri için grup kura çekimi Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek. Peki, Milli Takım muhtemel rakipleri kim? Milli Takım Euro 2024 rakipleri belli oldu mu? Euro 2024 muhtemel rakipler

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

EURO 2024 elemeleri için grup kura çekimi Almanya'nın Frankfurt şehrinde 9 Ekim'de gerçekleştirilecek. Uluslar C Ligi'ni grup lideri olarak kapatan A Milli Takım'ın da hem elemeler hem de olası bir play-off durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu.

EURO 2024 elemeleri grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak Ay-Yıldızlı ekibi Fransa, İtalya ve İngiltere'nin aralarında bulunduğu birbirinden zorlu takımlar bekliyor. Öte yandan Milliler, gruptan çıkamaması durumunda Uluslar C Ligi'nde grubunu lider bitirdiği için EURO 2024'e play-off turundan katılma şansına sahip olacak.

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 elemeleri için gruplar 6 torbada bulunan takımlardan oluşturulacak.Milli Takım ise elemelere 4. Torbadan katılacak.

EURO 2024 elemeleri grup aşaması için torbalar şöyle:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn