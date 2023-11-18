Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile bugün oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, Berlin Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi. Peki, Milli takım maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? Milli takım maçı başladı mı, nereden izlenir?

Milli takım maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? Milli takım maçı başladı mı, nereden izlenir?

Almanya ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. A Milli takımımız dünkü idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncular, son bölümde ise çift kaleli taktik uygulamalar üzerinde çalıştı. Peki, Milli takım maçı nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? Milli takım maçı başladı mı, nereden izlenir?

MİLLİ TAKIM MAÇI NEREDE, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Türkiye, TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşılaşacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Almanya ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecekA Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. A Milli takımımız dünkü idmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncular, son bölümde ise çift kaleli taktik uygulamalar üzerinde çalıştı.

Türkiye, yarın TSİ 22.45'te Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşılaşacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

MONTELLA, A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRDIĞI SÜRPRİZ İSMİ NADİR YETENEK OLARAK TANIMLADI

Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, aday kadroya çağırdığı Yusuf Yazıcı'dan övgüyle bahsetti. İtalyan hoca, Yazıcı'nın komple bir futbolcu olduğunu belirtirken "Diğer futbolculara göre daha az duraksamayla oynayabilen nadir futbolculardan. Hem fiziksel hem teknik kapasitesi olarak." ifadelerini kullandı.

