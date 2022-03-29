Milli Takım kaptanı kim oldu? Yeni kaptan kim?

Burak Yılmaz sonrası A Milli Takım'ın yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu oldu. İtalya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. 2013'ten beri bu takımdayım. Zaman çabuk geçiyor. Emre ağabey, Arda ağabey ve son olarak Burak ağabeyin taşıdığı görev artık benim üstümde." dedi.

MİLLİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakmasıyla kaptanlığa yükselmesi hakkında açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. 2013'ten beri bu takımdayım. Zaman çabuk geçiyor. Emre ağabey, Arda ağabey ve son olarak Burak ağabeyin taşıdığı görev artık benim üstümde. Konya halkı bize hep iyi gelmiştir. Fransa ve İzlanda gibi önemli zaferler elde etmiştik. İnşallah yarın da iyi bir maç sergileriz." dedi.

Portekiz maçı sonrası yaşanan üzüntüyü anlatan Milli futbolcu, "Portekiz maçından sonra herkes çok üzgündü. İnanın Burak ağabeyin üzüntüsünü kimse hissedemez. Biz takım olarak onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Bu takım için çok hizmet gösterdi ve bizi her zaman sahiplendi. Hiçbir zaman buraya gelmemek için bahane bulmadı. Ona teşekkür ediyorum. Benim için çok yürekli bir insan." ifadelerini kullandı.

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