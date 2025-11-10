Haberler

Milli Takım kadrosundan çıkarılan futbolcu var mı?

Milli Takım kadrosundan çıkarılan futbolcu var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbol dünyasında yaşanan son olayların ardından Milli Takım kadrosunda herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, son gelişmeler sonrası Milli Takım'dan kadrodan çıkarılan bir futbolcu var mı?

Yaşanan güncel gelişmelerin ardından gözler Milli Takım'a çevrildi. Sporseverler, kadroda bir değişiklik yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, Milli Takım kadrosundan çıkarılan bir isim bulunuyor mu?

MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosunda 28 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir'i ilk kez milli takıma davet etti. Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir'den ise Yusuf Sarı'yı yaklaşık 2 yıllık bir aranın ardından yeniden A Milli Takım'a çağırdı.

Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler : Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma : Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet : Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILAN FUTBOLCU VAR MI?

Milli Takım kadrosundan çıkarılan futbolcu var mı, yok mu henüz açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Futbolcuları bahis listesinde yer almıştı! Fatih Karagümrük'ten TFF'nin bahis soruşturmasına destek

Futbolcuları da PFDK'ye sevk edilen kulüpten TFF'ye açık destek
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.