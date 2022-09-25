Milli Takım'ın muhtemel 11'inde kimler var? Faroe Adaları - Türkiye Muhtemel 11'i! İşte Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
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Bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak ediliyor ve maç saatinin yaklaşmasına saatler kala heyecan giderek artıyor. Futbolseverler tarafından Faroe Adaları - Türkiye karşılaşması hakkında merak edilen sorulardan bir tanesi de A Milli Takım'ın muhtemel 11'inde kimler var? Sorusu oluyor. Milli Takım'ın muhtemel 11'i birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, A Milli Takım'ın muhtemel 11'inde kimler var? Faroe Adaları - Türkiye Muhtemel 11'i! İşte Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
A Milli Takım'ın muhtemel 11'inde kimler var? Sorusu, Faroe Adaları takımına karşı bu akşam oynanacak maça saatler kala birçok kişinin merak konusu haline geldi. Milli Takım'ın muhtemel 11'de yer alacak isimlerin kim olacağı sık sık araştırılıyor. Peki, A Milli Takım'ın muhtemel 11'inde kimler var? Faroe Adaları - Türkiye Muhtemel 11'i! İşte Milli Takım'ın muhtemel 11'i!
Türkiye Muhtemel 11: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu
Faroe Adaları Muhtemel 11: Nielsen, Davidsen, Askham, Sörensen, Vatnhamar, Joensen, Bjartalid, Andreasen, Edmundsson, Klaemint, Meinhard
Türkiye-Faroe Adaları arasında Tórsvøllur stadyumunda oynanacak mücadele 25 Eylül Pazar günü TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye-Faroe Adaları arasındaki mücadele 25 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak.