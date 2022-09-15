Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'ın yeni formalarını tanıtıma çıkardı. Futbolseverlerin merakla beklediği 2023 sezonu formaları tanıtıma sunulmasının ardından A Milli Takım 2023 sezonu formaları araştırılmaya başlandı. Milli Takım formaları tanıtıldı mı? Milli Takım formaları ne kadar? Milli Takım forma fiyatları 2022!

TFF sosyal medya hesabından 2023 A Milli Takım formalarını vatandaşa tanıtıma sundu. Büyük beğeni toplayan yeni sezon formaları merakla bekleniyordu. "Bizim çocuklarla hep yan yana" sloganı ileMilli Takım formalarının tanıtılmasının ardından tüm ilgileri üzerine çekti. 2023 sezonu A Milli Takım formaları satışa da sunuldu. Milli Takım 2023 sezonu formalarının fiyatı merak konusu haline geldi. Peki, Milli Takım formaları tanıtıldı mı? Milli Takım formaları ne kadar?Milli Takım forma fiyatları 2022!

MİLLİ TAKIM FORMALARI TANITILDI MI?

TFF'nin resmi sitesinde yaptığı tanıtım açıklaması şöyle oldu; "A Milli Takım yeni sezon forma tasarımı, kırmızı beyaz ulusal renklerimizin yanı sıra, Türkiye'nin zengin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alınarak yeniden yorumlandı. İç saha formasında, beyaz zemin üzerine yerleştirilen ve Türkiye tarihinde önemli bir mimarlık süslemesi olarak kullanılan dünyaca ünlü çinileri yansıtan iç desenler kullanılırken, kırmızı beyaz ulusal renkleriyle forma tasarımına yeni bir soluk getirildi. Futbolseverler tarafından gururla giyilecek formanın sol üst göğüs bölgesine ise Türk Bayrağı konumlandırıldı. Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında Türk kültürünün ilham kaynaklarından biri olan geleneksel altıgen çini deseni kullanılarak, köklerimize nostaljik bir geri dönüş yapılıyor. Dış saha formasının göğüs kısmındaki şerit ve çini deseni arasında oluşturulan kontrast tarihi bir yapıyı taşıyan kolon izlenimi veriyor.

"Bizim Çocuklarla Hep Yan Yana" mesajıyla görücüye çıkan koleksiyon futbolun birleştirici gücünün altını çizerken, A Milli Takım ve her koşulda takımını destekleyen taraftarların birliktelik duygusundan ilham alıyor. 2023 Türkiye Milli Takım koleksiyonu 15 Eylül'de TFF kanalları üzerinden erken erişim ile satışa sunulurken, 21 Eylül tarihinde ise genel satışa çıkacak."

MİLLİ TAKIM FORMALARI NE KADAR?

Yeni 2023 sezonu A Milli Takım formaları eshop.tff.org sitesinde satışa çıktı. Merakla beklenen Milli Takım 2023 sezonu formalarını satın almak için siteye uğrayabilirsiniz. Milli Takım formaları 799,90 TL fiyat ile satışa sunuldu.

MİLLİ TAKIM YENİ SEZON FORMALARI!

Milli Takım yeni sezon forması

Milli Takım yeni sezon forması