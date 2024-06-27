Milli takım EURO 2024'den kaç para kazandı? A Milli Takımı maçlardan toplam ne kadar kazandı?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ten elde ettiği para ödülü belli oldu. Milli takım toplamda oynadığı maçlardan ne kadar para topladığı araştırılıyor.A Milli Takımı maçlardan toplam ne kadar kazandı? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ TAKIM EURO 2024'DEN KAÇ PARA KAZANDI?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin euroluk gelir elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, bu performansıyla 2 milyon euro daha kasasına koydu. Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran milliler, 1 milyon 500 bin euroluk son 16 ödülünün de sahibi oldu. Milli Takım'ın kasasına 12 milyon 750 bin euro girdi.

Bizim Çocuklar'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:

Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro

Galibiyet primi: 2 milyon euro (Galibiyet başına 1 milyon euro)

Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin euro

EURO 2024'TE PARA ÖDÜLLERİ NEYE GÖRE VERİLİYOR?

Turnuvada yer alan takımlara para ödülü dağıtım sistemi şöyle:

Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro

Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon euro, beraberlik için 500 bin euro

Son 16 turuna katılma hakkı: 1 milyon 500 bin euro

Çeyrek finale kalma hakkı: 2 milyon 500 bin euro

Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro

Turnuva ikincisi: 5 milyon euro

Şampiyon: 8 milyon euro