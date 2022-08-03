Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı" - Haberler

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı" Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı"

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" denildi.

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