Milli savunma bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi hangi tarihte yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Milli savunma bakanlığı kura çekimi ne zaman? Milli savunma bakanlığı kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

Milli savunma bakanlığı tarafından 18 ilde 1115 işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Başvuruda bulunan kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından Milli savunma bakanlığı kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Peki, Milli savunma bakanlığı kura çekimi ne zaman? Milli savunma bakanlığı kura çekimi hangi tarihte yapılacak?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.