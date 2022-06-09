Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Genel
 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde dost ve kardeş ülkelerin Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları'nın yanı sıra TSK Komuta Kademesi ile #EFES2022 Tatbikatı'nın gece safhasını takip etmek...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı

İZMİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde dost ve kardeş ülkelerin Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları'nın yanı sıra TSK Komuta Kademesi ile #EFES2022 Tatbikatı'nın gece safhasını takip etmek üzere CH-47 helikopteri ile Doğanbey Tatbikat Alanı'na geldi. Bakan Akar beraberindekilerle Savunma Sanayi Sergisi'ni gezdi. Bakan Akar daha sonra tatbikat sahasına geçerek EFES-2022 Tatbikatı ile ilgili brifing aldı.

İhlas Haber Ajansı / Genel

Hulusi Akar Efes Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title