- Milli Savunma Bakanı Güler, "Yunanistan'daki orman yangınına destek için 2 uçak gönderdik" "IDEF'te gerek yerli ve yabancı katılımcı, gerekse yabancı heyetlerin katılımı açısından rekor kırıldı" Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yunanistan'daki yangınlara ve IDEF 2023'e ilişkin "Şu anda...

- Milli Savunma Bakanı Güler, " Yunanistan'daki orman yangınına destek için 2 uçak gönderdik"

"IDEF'te gerek yerli ve yabancı katılımcı, gerekse yabancı heyetlerin katılımı açısından rekor kırıldı"

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Yunanistan'daki yangınlara ve IDEF 2023'e ilişkin "Şu anda Yunan dostlarımız orman yangınları ile mücadele ediyor. Destek için Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hemen iki uçağımızı gönderdik. Yangın söndürme çalışmalarına büyük katkısı oluyor. Bu yıl on altıncısı düzenlenen IDEF'te gerek yerli ve yabancı katılımcı, gerekse yabancı heyetlerin katılımı açısından rekor kırıldı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan'daki yangınlara ve IDEF 2023'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "Şu anda Yunan dostlarımız orman yangınları ile mücadele ediyor. Destek için Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hemen iki uçağımızı gönderdik. Yangın söndürme çalışmalarına büyük katkısı oluyor" dedi.

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu sene on altıncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023'te savunma sanayi firmalarının stantlarını gezdi. Bu sırada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Güler, IDEF 2023'e ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine, "Çok yoğun, müthiş bir ilgi var. Bundan da büyük memnuniyet, gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca icra edilen IDEF'i savunma sanayi ekosisteminde faaliyet gösteren temsilcilerle iş birliklerini güçlendirmek için önemli bir platform olarak nitelendiren Güler, "Bu yıl on altıncısı düzenlenen IDEF'te gerek yerli ve yabancı katılımcı, gerekse yabancı heyetlerin katılımı açısından rekor kırıldı" ifadesini kullandı.

Kırılan rekordan duydukları memnuniyeti dile getiren Güler, "Bu durum, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği ivmeyle savunma sanayimize gösterilen ilginin de bir göstergesi oluyor" dedi.

Yunanistan'da devam eden yangınlar ve Türkiye'nin desteklerine ilişkin soru üzerine de Bakan Güler, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler normal şekilde devam ediyor. Ülkemizi vuran depremin ardından Yunanistan'ın gösterdiği yakın ilgiden memnuniyet duyduk. Şu anda Yunan dostlarımız orman yangınları ile mücadele ediyor. Destek için Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hemen iki uçağımızı gönderdik. Yangın söndürme çalışmalarına büyük katkısı oluyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında Yunanistan'ın iki pilotu hayatını kaybetti. Üzüntü duyduk. Bunun üzerine Sayın Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ile görüşerek başsağlığı diledim." şeklinde konuştu.