Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca Hatay'da değerlendirmelerde bulundu Bakan Akar: "Hala asker nerede diyen körler ve sağırlar var. Bunlar fitne ve fesattır.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca Hatay'da değerlendirmelerde bulundu

Bakan Akar: "Hala asker nerede diyen körler ve sağırlar var. Bunlar fitne ve fesattır. Mehmetçiğin emeğine saygısızlıktır."

Bakan Koca: "Deprem faciasında 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu."

Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların idari izinli sayılabilmesi için genelge hazırlandı."

HATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleye de devam ettiğini belirterek, "TSK aynı zamanda terörle mücadele yapmaya devam etmektedir. TSK sahada toplam 26 bin 211 personeli ile birlikte 24 esasına göre çalışmaya devam etmektedir. Toplam 54 tabur ve 29 doğal afet arama kurtarma timimiz sahada çalışmakta. Bizim ilk yapmaya çalıştığımız husus kriz masasını kurdurtan sonra süratle ulaştırma çalışmalarıdır. Hava koridoru kurulmuştur. Şu ana kadar 841 sorti icra edilmiştir. 63 uçak bölgede görev yapmakta. 45 İHA ve SİHA görev yapmaktadır. Helikopterler bizim için çok önemli. 57 helikopter çalışmaya devam etmektedir. Hatay Havaalanının kapalı olması işlerimizi zorlaştırmıştır. Deniz Kuvvetlerimiz ise denizden çalışmalara devam etmektedir. Deniz Kuvvetlerine ait 24 gemi ve 5 helikopter bölgede çalışmaktadır. Sancaktar ve Bayraktar gemilerimiz Sağlık Bakanlığı ile koordineleri bir şekilde vatandaşlara hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

"Hala asker nerede diyen körler ve sağırlar var. Bunlar fitne ve fesattır. Mehmetçiğin emeğine saygısızlıktır"

Bakan Akar bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Acil yiyecek ihtiyaçları karşılamak için 700 bin kumanya vatandaşlara dağıtılmıştır. 61 sahra mutfağı ve 16 sahra fırını bölgede kurulmuş ve günde 50 bin kişiye sıcak yemek verecek kapasiteye ulaştık. Bu arada 72 çadırkent alanında Mehmetçik 19 bin çadırın kurulumunu yaptı veya destekledi. Bölgede 17 ilçe ve 147 köye de karadan ve havadan ulaşımı sağlandı. Akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması için özel depolardan 655 ton yakıt dağıtımı yaptık. Gelen yardımların lojistik üsse ihtiyacı vardı. 8 ilde 19 lojistik üssü ilgili valiler ve AFAD'la koordinasyonu yapılarak hizmet veriyor. Hatay özelinde 5 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta. 18 tabur ve 6 doğal afet arama kurtarma timi çalışıyor. Önümüzdeki günlerde yurtdışından gelmekte olan yardımlar var. NATO tarafından 2 bin kişilik bir çadırkent söz konusu. Karadan ve havadan nakli için gerekli planlamayı yaptık. Milletimiz bağrından çıkan TSK diğer bakanlıklar ile sahadadır. Hala asker nerede diyen körler ve sağırlar var. Bunlar fitne ve fesattır. Mehmetçiğin emeğine saygısızlıktır" şeklinde konuştu.

Bakan Akar'la birlikte durum değerlendirmesi yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gönüllü olmak isteyen sağlık personellerine uyarılarda bulunarak, "Tüm deprem bölgesinde sağlık sistemi çalışmaktadır. Depremden en çok etkilenen ilimiz Hatay'da 3. Basamak nitelikli sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Hatay'da Üniversite hastanemiz tüm sağlık hizmetlerini verir durumdadır. 600 yatak kapasitesisin yalnızca 64 yatağı 72 yoğun bakım yatağının ise yalnızca 28'i doludur. Deprem bölgesinde gönüllü olmak isteyen sağlık personelinin hasta sayısının azalmış olmasını da göz önünde bulundurarak bulundukları yerde kalmalarını, gönüllü olduklarını İl Sağlık Müdürlüklerine bildirmelerini rica ediyorum. Hasta sayısının da azalmış olması ile birlikte sahada yeterince sağlık personeli bulunmaktadır. Karmaşaya neden olmamak için gönüllülerin İl Sağlık Müdürlükleri dışında bir organizasyon aracılığı ile afet bölgesine ulaşmaması son derece önemlidir. Artık afet bölgesinde nitelikli işlemler yapılabilir hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Koca, "Afet bölgesinde mobil eczaneler devreye girmeye başladı. Köylerimize de sağlık hizmeti ulaştırılmaya devam ediyor. Halk sağlığı koordinasyon merkezlerimiz kurulmaya başlandı. Ortaya çıkabilecek enfeksiyonlar için önlemler alınıyor. Bölgeye kuduz ve tetenoz aşısı sevk edildi. Halk sağlığı merkezlerimizde hijyen malzemeleri sağlanmaktadır. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Deprem faciasında 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu"

Son durum hakkında bilgileri aktaran Koca, "Son durum hakkında bilgi vermek gerekirse deprem faciasında 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetti. 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlar ilk müdahalesini ardından hava araçları ile bin 174, araçları ile 20 bin 130, deniz araçları ile 327 olmak üzere toplamda 21 bin 631 hastamızın tedavilerinin devam ettirilebilmesi amacıyla bölge dışından transferi sağlandı" ifadelerine yer verdi.

"Sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların idari izinli sayılabilmesi için genelge hazırlandı"

Depremzede yakınları bulunan sağlık çalışanları ile ilgili hazırlıkların olduğunu söyleyen Koca, "Sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların idari izinli sayılabilmesi için genelge hazırlandı ve bölgedeki il yöneticilerimize talimat verildi. Bölgeden hasta transferleri artık sadece özellikli hizmetler için yapılmaktadır. Bunun dışında bölgede rutin sağlık hizmetlerine dönülecektir. Bütün iyi niyeti ile bakanlıktan bağımsız olarak bölgede hizmet vermek isteyen sağlık çalışanlarımızın çabalarının zayi olması imkan dahilindedir. İyi niyetle çıktıkları yolda lojistik sorunlarına yol açabileceklerini unutmamalıdırlar" diye konuştu.

Afet bölgesinde yapılan sağlık çalışmaları hakkında bilgi veren Koca, "Halk sağlığını korumak, gebelerimizin takibi, yenidoğan taramaları, bağışıklama programlarının devam ettirilmesi güvenli içme suyu, beslenme, barınma ve atık kontörlü önceliklerimizdir. Afet bölgesinde gebeliğinin son aylarında olan bin 430 gebemize ulaşılmış ve takibe alınmıştır. Bu illerimizde 2 bin 840 bebeğimiz dünyaya gelmiştir. Depremden etkilenen ve şebeke suyu veya tankerden su verilen illerimizde 794 farklı noktadan klor ölçümleri yapılmış ve yüzde 80 oranında uygun çıkmıştır. Uygun bulunmayan suları tekrar klorlama işlemleri yapılmaktadır. Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren 80 bin 516 tetenoz aşısı 3 bin doz tetenoz serumu bölge illerimize sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı

Hatay ilindeki durum hakkında bilgi veren Bakan Koca, "Hatay'da 2 bin 749 binanın yıkıldığı tespit edildi. Ne yazık ki 7 bin 37 vatandaşı kaybettik. 17 bin 851 kişi ise yaralandı. Sahada 3 bin 40'ı yabancı ülkelerden gelen dostlarımız olmak üzere toplam 14 bin 604 arama-kurtarma personeli görev yapıyor. 16 bölgede kurulan çadırkentle birlikte 14 bin 202 çadır vatandaşlarımıza dağıtıldı. Tüm ilçelerimizle birlikte il genelinde 84 noktada sıcak yemek servisi gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verdi.