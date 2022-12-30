Milli Piyango Yılbaşı tam bilet ne kadar? 2023 Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş bileti ne kadar, kaç TL?

Yılbaşına az zaman kala vatandaşları heyecan sardı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Milli Piyango Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş biletinin fiyatı ise merak ediliyor. Arama motorlarında ise 2023 Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş bileti ne kadar, kaç TL? Milli Piyango Yılbaşı bileti ne kadar? soruları aratılıyor.

Migros, Carrefour, BİM, A101'de piyango bileti var mı? Milli Piyango bileti marketlerde satılıyor mu?

2022 yılının son ayındayken yeni yıla az bir süre kala vatandaşlar Milli Piyango Yılbaşı biletlerinin fiyatlarını merak ediyor. Her sene olduğu gibi Milli Piyango Yılbaşı biletleri gündemde yer alıyor. Merak edilenler arasında ise 2023 Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş bileti ne kadar, kaç TL? Milli Piyango Yılbaşı bileti ne kadar? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM BİLET NE KADAR, KAÇ TL?

2023 Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 200 milyon TL olacak. Milli Piyango Yılbaşı biletinin fiyatları ise şöyle;

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira olarak belirlendi.

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Yılbaşı Milli Piyango, 31 Aralık günü saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik çekiliş sonuçlarını açıklayacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi Milli Piyango online sitesinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edilecek.