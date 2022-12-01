Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi gündeme geliyor. 2023 Büyük Yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango 2023 çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango 2023 çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?

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Büyük yılbaşı ikramiyesi bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi ne kadar ve Milli Piyango 2023 çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL? olduğu araştırılıyor. Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango 2023 çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango 2023 çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden 9 Kasım 2022 17.00 itibari ile satın alabilirsiniz.

Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık 2022 12.00'a kadar satın alınabilir. Tam 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağımız Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarının ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olması bekleniyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır: