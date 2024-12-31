Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ saat kaçta 2025?

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için heyecan tırmanıyor. Büyük ikramiye olarak belirlenen 600 milyon TL'lik ödül, birçok kişinin hayallerini süslüyor. Bilet fiyatlarını merakla bekleyen vatandaşlar, büyük çekiliş için geri sayıma başladı. Bu yılın büyük ikramiyesi, geçmiş yılların rekorunu kırarak dikkat çekiyor. Milli Piyango YILBAŞI saat kaçta çekilecek 2025?

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BAŞLIYOR

31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi büyük heyecanla bekleniyor. Çekilişin başlamasıyla birlikte amorti rakamları ve daha küçük ikramiyeler için kazanan numaralar açıklanacak.

ÇEKİLİŞ NE ZAMAN VE NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2024 tarihinde saat 17:30'da başlayacak. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kazanan numaralar açıklandıktan sonra sonuçlar resmi Milli Piyango web sitesi ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında duyurulacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK 2025?

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO İZLE