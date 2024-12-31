Üye Girişi
Haberler
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu
600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı
600 Milyon TL'lik büyük ikramiye için geri sayım başladı
Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu

Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ saat kaçta 2025?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ile vatandaşlar heyecanla bilet fiyatlarını bekliyor. Yılbaşı çekilişi, büyük ilgi görüyor ve 2025'te canlı olarak izlenebilecek. Vatandaşlar, bu büyük ikramiye için şanslarını denemek istiyor. Peki, Milli Piyango YILBAŞI saat kaçta çekilecek 2025?

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için heyecan tırmanıyor. Büyük ikramiye olarak belirlenen 600 milyon TL'lik ödül, birçok kişinin hayallerini süslüyor. Bilet fiyatlarını merakla bekleyen vatandaşlar, büyük çekiliş için geri sayıma başladı. Bu yılın büyük ikramiyesi, geçmiş yılların rekorunu kırarak dikkat çekiyor. Milli Piyango YILBAŞI saat kaçta çekilecek 2025?

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BAŞLIYOR

31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi büyük heyecanla bekleniyor. Çekilişin başlamasıyla birlikte amorti rakamları ve daha küçük ikramiyeler için kazanan numaralar açıklanacak.

ÇEKİLİŞ NE ZAMAN VE NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2024 tarihinde saat 17:30'da başlayacak. Çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve Milli Piyango TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kazanan numaralar açıklandıktan sonra sonuçlar resmi Milli Piyango web sitesi ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında duyurulacak.

Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ saat kaçta 2025?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK 2025?

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO İZLE

Milli Piyango YILBAŞI ÇEKİLİŞİ saat kaçta 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
img

Esad sonrası normalleşme umutlarını rafa kaldıracak tehdit
img

İsrail'in kalbini gece yarısı balistik füzeyle vurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yıla saatler kala binlerce İstanbullu, Taksim'e akın etti
Adım atacak yer kalmadı! Yeni yıla saatler kala insan seli
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Son Dakika Haberleri

1 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları: 2025'te burçları neler bekliyor? 1 Ocak Çarşamba burç yorumları! Aleyna Tilki hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, evli mi? Aleyna Tilki hangi dizilerde, filmlerde oyna Bergüzar Korel hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Bergüzar Korel kimdir, kaç yaşında, evli mi? Bergüzar Korel hangi dizilerde, filmlerd Aslıhan Güner hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Aslıhan Güner kimdir, kaç yaşında, evli mi? Aslıhan Güner hangi dizilerde, filmlerde o Berfu Yenenler hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Berfu Yenenler kimdir, kaç yaşında, evli mi? Berfu Yenenler hangi dizilerde, filmlerd Barış Yurtçu hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Barış Yurtçu kimdir, kaç yaşında, evli mi? Barış Yurtçu hangi dizilerde, filmlerde oyna Burak Kut hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Burak Kut kimdir, kaç yaşında, evli mi? Burak Kut hangi dizilerde, filmlerde oynadı? Barış Kılıç hangi şarkıyı söyledi (Kızılcık Şerbeti Ömer)? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında, evli mi? Barış Kılıç hangi dizi Beril Pozam hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, evli mi? Beril Pozam hangi dizilerde, filmlerde oynadı? 1 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Ziynet Sali Kim Milyoner Olmak İster'de kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Ziynet Sali kimdir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.