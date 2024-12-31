Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Şansını denemek isteyen vatandaşlar, bilet fiyatlarını merakla bekliyor. Bu büyük ikramiye, birçok kişinin hayallerini süslüyor ve heyecanla beklenen çekilişi için saatler sayılıyor. Milli Piyango YILBAŞI çekilişi CANLI izle 2025!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı rekor ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Dağıtım garantili 600 milyon TL'lik rekor ikramiyenin tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango internet sitesinde ve Milli Piyango Online mobil uygulamasında da açıklanacak.

Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

Çeyrek bilet: 150 TL

Yarım bilet: 300 TL

Tam bilet: 600 TL

Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olan 600 milyon TL'lik rekor ikramiye, payına bakılmaksızın isabet ettiği bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi ise şanslı kişiyi bulana kadar devam edecek.

TOPLAM İKRAMİYE 3 MİLYAR 499 MİLYON

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtım garantili büyük ikramiyenin 600 milyon lira, ikinci büyük ikramiyenin 2 adet olmak üzere 60'ar milyon lira ve toplam dağıtılacak tutarın da 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacağı açıklandı.