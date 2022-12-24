31 Aralık akşamı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şansını denemek isteyen vatandaşlar yılbaşı bileti fiyatı ne kadar öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2023 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Sayılı günün kaldığı Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi için çeyrek, yarım, tam biletler satışa çıktı. Şansını denemek isteyen vatandaşlar ise, ilk olarak yılbaşı bileti fiyatı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2023 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

İlk kez bu yıla özel uygulanacak kurallar birlikte Milli Piyango özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiyenin isabet ettiği satılan bilet ya da biletler eşit şekilde pay edilecek.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi,büyük ikramiye satılan bilet çıkana kadar sona ermeyecek. Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezi bayi ve sabit bayilerin yanı sıra internet üzerinden millipiyangoonline.com adresinden, satın alabilecek. Dileyenler ise Milli Piyango Şans oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden biletlerini dijital olarak alabilirler.

2023 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR OLACAK?

Şans oyunu tutkunları her yıl olduğu gibi bu yılda en çok çeyrek bilete ilgi gösteriyor. Bu yılki bilet fiyatları tam bilet 200 TL, yarım bilet 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Yılbaşına özel yapılacak çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun severin, ikramiye kazanma şansı artırıldı. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyondan canlı olarak yayınlanacak.