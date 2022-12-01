Yılbaşına sayılı günler kala, Milli Piyango yılbaşı çekilişi için Milli Piyango yılbaşı bileti kaç TL? Soruları merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar 2022 Milli Piyango yılbaşı biletleri fiyatları ne kadar? Sorusunu merak ediyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti kaç TL? 2022 Milli Piyango yılbaşı biletleri fiyatları ne kadar?

Milli Piyango bilet fiyatları, yılbaşının yaklaşması ile birlikte arama motorları üzerinde en çok merak edilen konular arasında yer aldı ve 2022 Milli Piyango yılbaşı biletleri fiyatları ne kadar? Soruları ile birlikte araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar güncel bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti kaç TL? 2022 Milli Piyango yılbaşı biletleri fiyatları ne kadar?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ KAÇ TL?

Büyük ödülün Tam 120 milyon TL olduğu Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olacak.