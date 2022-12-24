Sayılı günün kaldığı Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi için çeyrek, yarım, tam biletler satışa çıktı. Şansını denemek isteyen vatandaşlar ise, ilk olarak yılbaşı bileti fiyatı hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Milli piyango tam bilet ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2023 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen binlerce kişi şansını denemek için Milli piyango bayilerine akın ediyor. Peki, Milli piyango tam bilet ne kadar? Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar? 2023 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

2023 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR OLACAK?

Şans oyunu tutkunları her yıl olduğu gibi bu yılda en çok çeyrek bilete ilgi gösteriyor. Bu yılki bilet fiyatları tam bilet 200 TL, yarım bilet 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Yılbaşına özel yapılacak çekilişte dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun severin, ikramiye kazanma şansı artırıldı. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyondan canlı olarak yayınlanacak.