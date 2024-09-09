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Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Eylül Pazartesi Milli Piyango sorgulama

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9 Eylül 2024 Milli Piyango çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? Mart 2024 Pazartesi Milli Piyango sonuçları canlı takip sayfası! 29 Mayıs Pazartesi Milli Piyango Online Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Milli Piyango kuralları neler? Milli Piyango ikramiyesi ne kadar, devretti mi? Milli Piyango çekilişi canlı izle!

Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 9 Eylül Pazartesitarihli Milli Piyango sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Milli Piyango çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Milli Piyango'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 9 Eylül 2024 Milli Piyango sonuçları canlı takip sayfası! Milli Piyango çekilişi canlı izle! Milli Piyango sonuçlarına nereden bakılır? Milli Piyango çekilişi kaçta? Milli Piyango sonuçları açıklandı!

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

Nasıl Kazanırım?

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI KAZANAN RAKAMLAR!

Milli Piyango 9 Eylül Pazartesi tarihli Milli Piyango sonuçları:

Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Eylül Pazartesi Milli Piyango sorgulama

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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