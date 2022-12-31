Milli piyango satışlarının saat kaça devam edeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından milli piyango satışlarının ne zamana kadar süreceği araştırılıyor. Peki, Milli piyango satışları ne zaman bitiyor? 2023 Milli piyango saat kaça kadar satılıyor? Milli piyango satışları kaça kadar devam edecek? İşte detaylar...

Milli piyango satışları ne zaman bitiyor? sorusu kullanıcılar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Büyük ikramiye çekilişine saatler kala vatandaşlar, milli piyango satışlarının saat kaça devam edeceğini araştırıyor. Peki, Milli piyango satışları ne zaman bitiyor? 2023 Milli piyango saat kaça kadar satılıyor? Milli piyango satışları kaça kadar devam edecek? Detaylar haberimizde...

2023 MİLLİ PİYANGO NEREDE YAYINLANACAK?

MP TV'den canlı olarak yayınlanacak olan Milli Piyango yılbaşı sonuç sorgulamak için Milli Piyango Online web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

2023 Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Kanal D ekranlarında gerçekleştirilecek. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak.

GEÇEN SENE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin ödül tablosu aşağıdaki gibidir. Geçtiğimiz yıl yapılan çekiliş ile birlikte şanslı il geçen yıl İzmir olmuştu. 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Milli Piyango Çekilişi sonrası 1 kişi 30 milyon TL'yi kazandı. 120 milyon TL, 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti.