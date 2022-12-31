Milli piyangonun ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından milli piyango biletinin saat kaçta açıklanacağı araştırılıyor. Peki, Milli piyango ne zaman açıklanacak? Milli piyango saat kaçta çekilecek? Milli piyango bileti saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

Milli piyango ne zaman açıklanacak? sorusu kullanıcılar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Büyük ikramiye çekilişine saatler kala vatandaşlar, milli piyango biletinin saat kaçta açıklanacağı araştırıyor. Yılbaşı Milli piyango biletinin sonuçları merak konusu oldu. Peki, Milli piyango ne zaman açıklanacak? Milli piyango saat kaçta çekilecek? Milli piyango bileti saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Kanal D ekranlarında gerçekleştirilecek. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak.

MİLLİ PİYANGO HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

MP TV'den canlı olarak yayınlanacak olan Milli Piyango yılbaşı sonuç sorgulamak için Milli Piyango Online web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

GEÇEN SENE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin ödül tablosu aşağıdaki gibidir. Geçtiğimiz yıl yapılan çekiliş ile birlikte şanslı il geçen yıl İzmir olmuştu. 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Milli Piyango Çekilişi sonrası 1 kişi 30 milyon TL'yi kazandı. 120 milyon TL, 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti.