Milli Piyango çekildi mi? 2023 Milli Piyango saat kaçta çekilecek? Milli Piyango sonuçları belli mi?

2023 Senesine gireceğimiz yılbaşında her zaman olduğu gibi Milli Piyango biletleri milyonlarca satış gerçekleştirdi. Yılbaşı özel bileti satın alan vatandaşlar ise heyecanla Milli Piyango çekiliş sonuçlarını bekliyor. Peki, Milli Piyango çekildi mi? 2023 Milli Piyango saat kaçta çekilecek? Milli Piyango sonucu belli mi?

Yılbaşı akşamı çekilecek olan Milli Piyango sonuçları heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar her yılbaşında olduğu gibi bu sene de Milli Piyango yılbaşı özel bileti satın aldı. 31 Aralık akşamı belli olacak Milli Piyango özel bileti ise merak ediliyor. Peki, Milli Piyango çekildi mi? 2023 Milli Piyango saat kaçta çekilecek? Milli Piyango sonucu belli mi?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLDİ Mİ?

2023 Milli Piyango yılbaşı özel bilet çekilişi henüz gerçekleşmedi. Sonuçların açıklanmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

2023 MİLLİ PİYANGO ÇIKAN NUMARALAR NEREDE YAYINLANACAK?

MP TV'den canlı olarak yayınlanacak olan Milli Piyango yılbaşı sonuç sorgulamak için Milli Piyango Online web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

1 OCAK 2023 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI HANGİ KANALDA ÇEKİLİYOR?

Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi Milli Piyango online sitesinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edilecek.

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Yılbaşı Milli Piyango, 31 Aralık günü saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik çekiliş sonuçlarını açıklayacak.

2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK BİLET NE KADAR, KAÇ TL?

2023 Milli piyango yılbaşı ikramiyesi 200 milyon TL olacak. Milli Piyango Yılbaşı biletinin fiyatları ise şöyle;

Milli Piyango tam bilet 200 lira,

Milli Piyango yarım bilet 100 lira,

Milli Piyango çeyrek bileti ise 50 lira olarak belirlendi.