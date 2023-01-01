Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan sona erdi. 200 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi belli oldu. Bu nedenle bilet alan birçok kişi Milli Piyango biletimi nasıl sorgulayabilirim? Sorusunu araştırıyor. Peki, Milli Piyango biletimi nasıl sorgulayabilirim? Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, hangi bilete çıktı?

Milli Piyango biletimi nasıl sorgulayabilirim? Sorusu, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile birlikte birçok kişinin gündeminde yer aldı. Gerçekleştirilen çekiliş ile birlikte 200 milyon liralık büyük ikramiye 4 çeyrek bilete çıktı. İkramiye Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak alınan bilete isabet etti. 4 talihli 200 milyon liralık ikramiyeyi bölüşecek. Kişi başı 50'şer milyon lira verilecek. Peki, Milli Piyango biletimi nasıl sorgulayabilirim? Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile, hangi bilete çıktı?

MİLLİ PİYANGO BİLETİMİ NASIL SORGULAYABİLİRİM?

Milli Piyango'da 20 milyon TL, 2 milyon TL, 1 milyon TL ve 500 bin TL'lik çekilişler de gerçekleştirildi. Açıklanan numaralar ile biletinizi karşılaştırarak sorgulama yapabilirsiniz. İşte sırasıyla kazandıran numaralar;

MİLLİ PİYANGO 20 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5424303, 5839489

2023 MİLLİ PİYANGO 2 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019

1 MİLYON TL KAZANDIRAN BİLET NUMARALARI

1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583

MİLLİ PİYANGO 500 BİN TL KAZANDIRAN BİLET NUMARALARI

0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096