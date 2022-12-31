Milli piyango bileti sorgulama! 2023 Milli piyango kazanan numaralar! Yılbaşı bileti sorgulama ekranı!

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MİLLİ PİYANGO HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

MP TV'den canlı olarak yayınlanacak olan Milli Piyango yılbaşı sonuç sorgulamak için Milli Piyango Online web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

GEÇEN SENE BÜYÜK İKRAMİYE NE KADARDI?

31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin ödül tablosu aşağıdaki gibidir. Geçtiğimiz yıl yapılan çekiliş ile birlikte şanslı il geçen yıl İzmir olmuştu. 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı Milli Piyango Çekilişi sonrası 1 kişi 30 milyon TL'yi kazandı. 120 milyon TL, 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi heyecanı sürüyor. 12.30'da başlayan çekilişte en büyük ikramiye olan 200 milyon liralık çekiliş henüz çekilmezken, ikinci büyük ikramiye olan 20 milyon liralık çekilişin sonucu belli oldu. Buna göre 20 milyon lira kazandıran numaralar "5424303", "5839489" oldu.