Milli Piyango bileti ne kadar? Yılbaşı TAM, YARIM, ÇEYREK bilet kaç TL?

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için bilet fiyatları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bu yılki büyük ikramiye 600 milyon TL olacak. Şansını denemek isteyen vatandaşlar için geri sayım başladı. Milli Piyango bileti ne kadar, TAM, YARIM, ÇEYREK bilet kaç TL?

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Piyango 2025 Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Çeyrek Bilet: 150 TL

Yarım Bilet: 300 TL

Tam Bilet: 600 TL

MİLLİ PİYANGO 2025 ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2024 gecesi düzenlenecek ve televizyonda canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi web sitesi www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Online mobil uygulaması üzerinden erişime açılacak.