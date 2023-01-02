2023 Senesine gireceğimiz yılbaşında her zaman olduğu gibi Milli Piyango biletleri milyonlarca satış gerçekleştirdi. Yılbaşı özel bileti satın alan vatandaşlar ise heyecanla Milli Piyango bilet sonuçlarını araştırıyor. Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat 12.30 itibarıyla başladı. Bu yılın dev ikramiyesi tam 200 milyon TL. Çekilişte 20 milyon, 2 milyon ve 1 milyon TL'lik ikramiyeler de mevcut. Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Milli Piyango bilet sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango bilet sonuç ekranı için https://www.millipiyangoonline.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan sona erdi. 200 milyon liralık büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak alınan 4 çeyrek bilete çıktı. Talihliler 50'şer milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak. Amorti rakamları ise "0", "6" oldu.

Milli Piyango'nun 12.30'da başlayan çekilişleri tamamlandı. Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanan büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin ardından heyecan sona erdi.

AMORTİ RAKAMLARI

İlk olarak amorti rakamları çekildi. Buna göre amorti isabet eden numaralar "0" ve "6" oldu. Biletinin son rakamları bu "0" ve "6" olanlar verdikleri parayı geri alacak.