2023 Senesine gireceğimiz yılbaşında her zaman olduğu gibi Milli Piyango biletleri milyonlarca satış gerçekleştirdi. Yılbaşı özel bileti satın alan vatandaşlar ise heyecanla Milli Piyango bilet sonuçlarını araştırıyor. Milli Piyango açıklandı! SON DAKİKA! Milli Piyango büyük ikramiye sonuç sorgulama ekranı! Milli Piyango sonuçları sorgula!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat 12.30 itibarıyla başladı. Bu yılın dev ikramiyesi tam 200 milyon TL. Çekilişte 20 milyon, 2 milyon ve 1 milyon TL'lik ikramiyeler de mevcut.Milli Piyango açıklandı! SON DAKİKA! Milli Piyango büyük ikramiye sonuç sorgulama ekranı! Milli Piyango sonuçları sorgula!

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde heyecan sona erdi. 200 milyon liralık büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiye Giresun Merkez, İstanbul Şişli, Bursa Osmangazi ve online olarak alınan 4 çeyrek bilete çıktı. Talihliler 50'şer milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak. Amorti rakamları ise "0", "6" oldu.

Milli Piyango'nun 12.30'da başlayan çekilişleri tamamlandı. Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanan büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin ardından heyecan sona erdi.

AMORTİ RAKAMLARI

İlk olarak amorti rakamları çekildi. Buna göre amorti isabet eden numaralar "0" ve "6" oldu. Biletinin son rakamları bu "0" ve "6" olanlar verdikleri parayı geri alacak.

BÜYÜK İKRAMİYE

Daha sonra 200 milyon liralık büyük ikramiye için çekiliş yapıldı. İlk "1966307" rakamları çıkarken, bu numaralı biletin satılmaması nedeniyle "dağıtım garantili" olması nedeniyle çekiliş yeniden yapıldı. İkinci kez yapılan çekilişte büyük ikramiye "6530303" numaralı bilete isabet etti.

20 MİLYONLUK ÇEKİLİŞİN SONUCU BELLİ OLDU

Tamamı dağıtım garantili olan çekilişte ikinci büyük ikramiye henüz çekilmezken, ikinci büyük ikramiye olan 20 milyonluk çekilişin ise sonuçları belli oldu. Buna göre 20 milyon lira kazandıran numaralar "5424303", "5839489" oldu.

3. VE 4. BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ DE YAPILDI

2 milyon TL, 1 milyon TL ve 500 bin TL'lik çekilişler de gerçekleştirildi. İşte sırasıyla kazandıran numaralar;

2 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583

500 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096