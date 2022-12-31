Milli Piyango açıklandı mı? 2023 milli piyango sonuçları tam listesi sorgulama nasıl yapılır? 2023 Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı!
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2023 Senesine gireceğimiz yılbaşında her zaman olduğu gibi Milli Piyango biletleri milyonlarca satış gerçekleştirdi. Yılbaşı özel bileti satın alan vatandaşlar ise heyecanla Milli Piyango biletinin sonuçlarını bekliyor. Peki, Milli Piyango açıklandı mı? 2023 milli piyango sonuçları tam listesi sorgulama nasıl yapılır? 2023 Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat 12.30 itibarıyla başladı. Bu yılın dev ikramiyesi tam 200 milyon TL. Çekilişte 20 milyon, 2 milyon ve 1 milyon TL'lik ikramiyeler de mevcut. Peki, Milli Piyango açıklandı mı? 2023 milli piyango sonuçları tam listesi sorgulama nasıl yapılır? 2023 Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı!
Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi henüz yapılmadı.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi heyecanı sürüyor. 12.30'da başlayan çekilişte en büyük ikramiye olan 200 milyon liralık çekiliş henüz çekilmezken, ikinci büyük ikramiye olan 20 milyon liralık çekilişin sonucu belli oldu. Buna göre 20 milyon lira kazandıran numaralar "5424303", "5839489" oldu.
Tamamı dağıtım garantili olan çekilişte ikinci büyük ikramiye henüz çekilmezken, ikinci büyük ikramiye olan 20 milyonluk çekilişin ise sonuçları belli oldu. Buna göre 20 milyon lira kazandıran numaralar "5424303", "5839489" oldu.
2 milyon TL, 1 milyon TL ve 500 bin TL'lik çekilişler de gerçekleştirildi. İşte sırasıyla kazandıran numaralar;
0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019
1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583
0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096
200 milyon TL değerindeki dev ikramiye saat 23.15'te çekilecek. Aynı zamanda amorti çekilişi de gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak.