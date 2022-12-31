2023 Senesine gireceğimiz yılbaşında her zaman olduğu gibi Milli Piyango biletleri milyonlarca satış gerçekleştirdi. Yılbaşı özel bileti satın alan vatandaşlar ise heyecanla Milli Piyango biletinin sonuçlarını bekliyor. Peki, Milli Piyango açıklandı mı? 2023 milli piyango sonuçları tam listesi sorgulama nasıl yapılır? 2023 Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat 12.30 itibarıyla başladı. Bu yılın dev ikramiyesi tam 200 milyon TL. Çekilişte 20 milyon, 2 milyon ve 1 milyon TL'lik ikramiyeler de mevcut. Peki, Milli Piyango açıklandı mı? 2023 milli piyango sonuçları tam listesi sorgulama nasıl yapılır? 2023 Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi henüz yapılmadı.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi heyecanı sürüyor. 12.30'da başlayan çekilişte en büyük ikramiye olan 200 milyon liralık çekiliş henüz çekilmezken, ikinci büyük ikramiye olan 20 milyon liralık çekilişin sonucu belli oldu. Buna göre 20 milyon lira kazandıran numaralar "5424303", "5839489" oldu.

20 MİLYONLUK ÇEKİLİŞİN SONUCU BELLİ OLDU

Tamamı dağıtım garantili olan çekilişte ikinci büyük ikramiye henüz çekilmezken, ikinci büyük ikramiye olan 20 milyonluk çekilişin ise sonuçları belli oldu. Buna göre 20 milyon lira kazandıran numaralar "5424303", "5839489" oldu.

3. VE 4. BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ DE YAPILDI

2 milyon TL, 1 milyon TL ve 500 bin TL'lik çekilişler de gerçekleştirildi. İşte sırasıyla kazandıran numaralar;

2 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583

500 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096

BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

200 milyon TL değerindeki dev ikramiye saat 23.15'te çekilecek. Aynı zamanda amorti çekilişi de gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak.