Milli Piyango 2024 yılbaşı büyük ikramiye ne kadar olacağı gündeme geliyor. Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı büyük ikramiye kaç milyon olacağı araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa sunuldu. Tam, yarım ve çeyrek biletleri ne kadar olduğu merak ediliyor. Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar olacağı merakla araştırılıyor. Peki, Milli Piyango 2024 ikramiyesi ne kadar? Tam, yarım ve çeyrek biletleri ne kadar? Yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman çekilecek?

MİLLİ PİYANGO 2024 İKRAMİYESİ NE KADAR? Tam, yarım ve çeyrek biletleri ne kadar? Yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman çekilecek?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi için biletler satışa sunuldu. Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar olacağı ve Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi kaç milyon olacağı gündeme geliyor. Tam, yarım ve çeyrek biletleri ne kadar ve yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman çekilecek gündeme geliyor. Yılbaşı biletleri gezici bayilerde ve sabit bayiler de satılırken online olarak web sitesinde satışa sunuluyor. Milli Piyango 2024 ikramiyesi ne kadar?Tam, yarım ve çeyrek biletleri ne kadar? Yılbaşı büyük ikramiyesi ne zaman çekilecek? Detaylar haberimizdedir…

MİLLİ PİYANGO 2024 İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişinde 400 milyon lira büyük ikramiye verilecek. Dağıtılacak toplam ikramiye ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacaktır.

Çeyrek bilet: 100TL

Yarım bilet: 200 TL

Tam bilet: 400 TL

YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ MİLYON OLACAK?

Yılbaşı büyük ikramiyesi bilet satışları başladı. Bununla birlikte, çeyrek bilet fiyatı 100TL olarak belirlenirken yarım biletin fiyatı 200 TL'de satışa sunuluyor. Tam biletin fiyatı ise 400 TL'den satılacak.