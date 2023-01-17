Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklar ile ürettiği Milli Muharip uçağını merak ediliyor.5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamakta. Savunm sanayisini yakından ilgilendiren bu gelişmenin ardından vatandaşlar Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklar ile ürettiği Milli Muharip uçağını merak ediliyor. Peki, Milli Muharip uçak nedir? Milli Muharip uçak insansız mı olacak? İşte merak edilenler...

Geçtimiz hafta başında Milli Muharip Uçak, Türk Havacılık ve Uzay SanayiGenel Müdürü Temel Kotil tarafından duyuruldu ve MMU'nun beklenenden önce tamamlandığını belirtmişti. Savunma sanayisini yakından ilgilendiren bu gelişmenin ardından vatandaşlar Türkiye'nin yerli ve milli kaynaklar ile ürettiği Milli Muharip uçağını merak ediliyor. Peki, Milli Muharip uçak nedir? Milli Muharip uçak insansız mı olacak? Milli Muharip uçağının özelikleri neler? Detaylar haberimizde...

MİLLİ MUHARİP UÇAĞININ ÖZELİKLERİ NELER?

MMU projesinde yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi önemli teknolojik unsurlar bulunuyor. MMU'nun, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir şekilde görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması bekleniyor

Türk Havacılık Uzay Sanayiitarafından geliştirilen beşinci nesil çok rollü savaş uçağı MMU, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz ve güçlü ve atik bir platform. Bununla birlikte, Milli Muharip Uçak'ın kokpit tasarımı beşinci nesil savaş uçaklarında bulunması gereken kabiliyet ve donanımlara sahip ve bu yönüyle pilotun iş yükünü minimum seviyesine düşürüyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI KAÇINCI NESİL?

'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

MİLLİ MUHARİP UÇAK NEDİR?

MMU, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması planlanan F-16'ların yerini alması ve 2070 yılına kadar TSK envanterinde yer alması bekleniyor. Türkiye beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinde kullanılabilecek. MMU sayesinde Türkiye; ABD, Rusya, Çin'in ardından beşinci nesil savaş uçağı üretebilecek

MİLLİ MUHARİP UÇAK İNSANSIZ MI?

Milli Muharip Uçak'ın MUM-T en yüksek verimlilikle kullanması planlanıyor. Bu nedenle, muharip uçağa eklenecek koltukla birlikte arka koltuktaki pilot, Bayraktar Kızılelma'da olduğu gibi insansız hava araçlarını yönetebilecek.