Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN hakkında merak edilenler Milli Muharip Uçak "KAAN" ne zaman uçacak? Milli Muharip Uçak "KAAN" kim yaptı, özellikleri neler? soruları ile araştırılıyor.

Milli Muharip Uçak "KAAN" ne zaman uçacak? Milli Muharip Uçak "KAAN" kim yaptı, özellikleri neler? soruları gündemde yer aldı. Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan ve bu alanda önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) devam ediyor. Milli Muharip Uçak "KAAN" hakkında merak edilenler ise Milli Muharip Uçak "KAAN" ne zaman uçacak? Milli Muharip Uçak "KAAN" kim yaptı, özellikleri neler? soruları ile araştırılıyor. İşte detaylar...

MİLLİ MUHARİP UÇAK "KAAN" NE ZAMAN UÇACAK?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN'ı 2028'de Türk motoruyla uçurmayı planladıklarını belirterek, "Bunun için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Fuar kapsamında basın mensupları ile bir araya gelen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı açıklamada, şu anda HÜRJET'in başarılı bir şekilde uçmaya devam ettiğini, milli muharip uçak KAAN'da çalışmaların sürdüğünü ve uçmasının önünde bir engel bulunmadığını, HAVELSAN tarafından yapılan simülatörde pilotların test uçuşlarının devam ettiğini anlattı. TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan ve şirketin projelerinden bahseden Kotil, kamuoyunda "ATAK-2" olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ne ilginin beklentinin çok üzerinde olduğunu, özellikle Körfez ülkelerinin ATAK-2 ile çok ilgilendiğini söyledi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK "KAAN" NEDİR?

TUSAŞ Kaan, proje adıyla Milli Muharip Uçak (MMU), (İngilizce: Turkish Fighter X veya kısaca TF-X), TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan-yere hakimiyetlerde üstün özellikleri bulunan beşinci nesil jet muharip uçak projesidir. 2023 yılında ilk uçuşunu yapması hedeflenmektedir. MMU'nun ilk etapta Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan eski F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması ve daha sonrasında ise yabancı ülkelere ihraç edilmesi beklenmektedir.

Başlangıçta MMU'nun tasarımı, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 projesinin hava-hava muharebesindeki zayıflıklarını telafi etmeye yönelik başlamıştır. Fakat Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından sonra başlayan yaptırım süreci üretici konumunda olan Türkiye'nin, F-35 programından resmen çıkarılmasıyla sonuçlanmış ve MMU, Türkiye'nin devam eden yegane 5. nesil savaş uçağı projesi haline gelmiştir. MMU (TF-X)'in prototipinin (ilkörnek) 18 Mart 2023'te piyasaya sürüleceği ve ilk uçuşunu 2023 yılının sonunda yapacağı resmi olarak açıklandı. Prototipin taksi yapma ve yerde çalışma testleri, 17 Mart 2023'teki tanıtımda resmen başladı.

Resmi olarak 1 Mayıs 2023 tarihinde Kaan adını almıştır.

MİLLİ MUHARİP UÇAK "KAAN" ÖZELLİKLERİ NE?

Teknik özellikler

Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan(Sadece prototipler için)

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)

Performans

Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g

Aviyonikler

ASELSAN'ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip sensörü) (KARAT)

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi) (TOYGUN)

DIRCM (Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi) (Yıldırım-300)

Kaska Monteli Nişangah Sistemi